〈能源盤後〉風暴吹走墨西哥灣一半產量 抵抗需求擔憂 原油收高

週二 (27 日) 交易，原油期貨價格收高，係因另一場大風暴讓墨西哥灣產量驟減一半，儘管市場仍擔憂全球新冠病例增加恐挫傷需求。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez-Masiu 表示，「在石油需求遲滯之際，原油價格要上漲唯一的途徑只剩下供應端發生衝擊。」新風暴正朝著美國墨西哥灣沿岸發展。

她表示，颶風引起的停產「在短期內有幫助，但一旦天氣恢復平靜，就會很快返回低迷的市場。但目前對於短期買家來說，墨西哥灣週一已經關閉 16% 產能，有助於提高價格。」

根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週二，墨西哥地區石油生產已關閉了約莫 49.45% 的墨西哥灣石油生產，以及 55.35% 天然氣的生產，自先前分別關閉的 15.87% 石油、6% 天然氣產能比例上升。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.01 美元或 2.6%，收每桶 39.57 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 74 美分或近 1.8%，收每桶 41.20 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2% ，收每百萬 Btu 3.019 美元。該契約週三收盤屆期。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，「墨西哥灣風暴就是房間裡的大象 (明顯卻被集體視而不見)，但有可能也會被證明這不過是一隻『小老鼠』，這場風暴看起來似乎不會強大到足以長時間關閉大量產能。」

熱帶風暴 Zeta 以 1 級颶風襲擊墨西哥的尤卡坦半島後，正飛越墨西哥灣南部。國家颶風中心 (NHC) 預計，該風暴將再次增強為颶風，週三襲擊墨西哥灣沿岸。

ING 的商品策略主管 Warren Patterson 預計，未來幾日還能看到產能進一步遭關閉，但也提到，「市場焦點似乎仍鎖在 COVID-19 疫情發展。」

Rodriguez-Masiu 表示，由於交易者將新冠疫情惡化這點入價，週一原油價格大幅下跌，「確診人數增加、防疫封鎖措施、旅遊限制，這些對石油市場價格波動來說構成嚴重威脅，目前的情況看起來更悲觀。」

為了遏制病毒傳播，一些歐洲國家對群眾活動施行了更嚴格的限制，《紐時》報導，美國上週平均單日新增病例 7.1 萬人，為疫情爆發以來 7 日期最高水準。

與此同時，石油交易者正等待週三 EIA 庫存報告。

根據 S&P Global Platts.，分析師平均預期上週 (10/23 止) 原油供應量增加 20 萬桶、汽油供應量下降 70 萬桶、蒸餾油減少 250 萬桶。

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