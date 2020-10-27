「藍色浪潮」機率高恐加速財政擴張 貝萊德調降美國公債評級

美國大選下週即將到來，因應民主黨勝選和財政重大擴張的可能性越來越高，貝萊德週一下調美國國債的評級，並調升與通膨相關的其他債券評級。

然而，因全球新冠病例增加，週一美股大跌，投資人持續以美國公債避險，使 10 年期和 30 年期美國公債殖利率均下降約 5 個基點，分別降至 0.80% 和 1.59%。

根據 Penn Wharton 預算模組，民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 提出的支出計畫總額約 5 兆美元。

貝萊德全球策略師 Mike Pyle、Scott Thiel 和 Beata Harasim 以及研究員 Elga Bartsch 在報告中表示，「大選結果會讓市場為通膨更高的政權定價，而這一點我們已經在戰略資產觀點中反映出來。」

貝萊德表示，這種選舉結果可能對公債殖利率構成上行壓力 (殖利率與價格成反比)，但 Fed 可能採取行動防止金融狀況突然緊縮，所以會縮限殖利率的升幅。

隨著生產成本上升以及 Fed 新策略允許通膨上升，貝萊德預期未來幾年通膨上升。「我們預期，民主黨帶領的政府將加速市場為這些動能定價。」Pyle 說。

Pyle 表示，他看到通膨調整後或實際收益率進一步下降，支撐抗通膨債券 (TIPS) 價格上漲，因此貝萊德將其調升至加碼。

貝萊德調降美國公債評級，同時也調升與其通膨相關的其他公債長期看法。貝萊德調升德國公債至中立，預期德國公債的表現將優於美國公債。

「我們相信，名義已開發市場政府公債價格將下降，但德國公債價格的降幅比美國公債溫和。」貝萊德補充，由於歐洲央行大規模購買資產，德國公債的波動性也較小。

貝萊德說：「我們不預期名義債券殖利率上升程度跟上通膨背景，因為央行將利率保持在較低水平，並允許其通脹暫時超過目標，這種環境可能會持續一段時間，對風險資產提供有利背景。」