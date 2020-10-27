華爾街：週一美股拋售或是一週動盪的開始

美股週一遭遇拋售潮，道瓊大跌逾 650 點，華爾街多位策略師表示，本週股市走勢可能並不順利，但一旦選舉結束，只要明確誰入主白宮，無論川普還是拜登贏了，市場都會出現反彈。

距離美國總統大選 11 月 3 日僅剩數天，疫情升溫和刺激法案談判持續卡關，促使週一美股四大指數見血，研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee ：「這是雙重打擊。」

Tom Lee 稱：「人們的樂觀情緒可能正在減弱，因為新刺激措施還沒有出台，而大選又近在眼前。民調篤定拜登勝選機率很大。而在政策方面，如果拜登獲勝，現任政府有可能只是在刺激政策上拖拖拉拉，實際將抑制明年漲勢。」

Tom Lee 研判：「接下來兩週華爾街有很多擔心的事情，這就是選前市場氛圍，但在選後，我認為很多事情都會順勢而行，選後新刺激法案出台將只是時間快慢、規模大小的問題… 即便疫情升溫，也不太可能出現今年初的大封鎖情況。」

QMA 首席投資長 Ed Keon ：「隨著美歐新增病例屢創新高，這只是在提醒所有人，病毒仍然與我們息息相關，並且不會很快消失，我認為這不太可能成為大規模拋售的開始，看看財報季表現，某些公司基本面仍非常好。」

知名投資機構 Ironsides Macroeconomics 執行合夥人 Barry Knapp 稱：「我認為選後反彈是很有可能的，選後往往會帶來樂觀的情緒，接著就是季節性因素。從歷史上看，美股往往會在選舉日到年底之間上漲。」

Barry Knapp 認為，市場似乎正在消化民主黨席捲美國大選的想法，拜登減稅政策上路，企業獲利、資本支出都將會下滑，加上若選舉後計票時間很長，沒有明確結果，或者選舉出現激烈競爭，這將導致股市出現一段波動期。

Barry Knapp 提到：「我們仍然看漲股市。在良好的企業財報、極低利率，以及選舉不確定性釋然的情況下，美大選後可能會出現反彈，因為風險降低後，股市將會隨之反彈。」