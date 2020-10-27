盤前財經大事搶先讀2020年10月27日

今日操盤前瞻

台灣 9 月景氣對策信號

韓國第三季 GDP

美國 9 月耐久財訂單

法說會：志聖、智原、中光電、新麗

除權息：鈺創

WTO 批准歐盟對美國祭報復性關稅 瞄準 40 億美元商品

世界貿易組織 (WTO) 週一 (26 日) 正式授權歐盟對美國每年價值約 40 億美元的出口產品加徵關稅，以報復美國對波音 (BA-US) 的非法補貼。閱讀全文...

威盛出售無形資產給轉投資上海兆芯 處分收益貢獻逾一股本

IC 設計廠威盛 (2338-TW) 董事會今 (26) 日決議通過，與旗下兩間子公司出售無形資產給轉投資公司上海兆芯，交易總金額 2.57 億美元，處分利益 1.97 億美元，約合新台幣 56.55 億元。閱讀全文...

旺宏拿下 iPhone 新機 5 成市占 明年 NOR Flash 著眼三大動能

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說，董事長吳敏求表示，NOR Flash 產品打入蘋果新機 iPhone 12 的 OLED 面板用晶片，市占率達 5 成。閱讀全文...

〈盤中零股交易〉台積電成交 26 萬股登三冠王 10 檔存股概念股入榜

盤中零股交易新制今 (26) 日正式上路，吸引許多小股民進場，據證交所盤後統計資料顯示，權王台積電 (2330-TW) 成交股數達 26.6 萬股，成交筆數及金額同樣居冠。閱讀全文...

〈鴻海威州補貼遭拒〉劉揚偉：投資計畫隨市場需求動態調整 墨西哥伺服器轉至北美生產

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (26) 日表示，威州投資計畫會跟著市場需求動態調整，也有規劃把墨西哥伺服器產能轉至威州生產。閱讀全文...