不畏疫情衝擊 前9月電子零組件出值比重近4成 創歷史新高

疫情重創全球經濟動能，但在智慧型手機、遠端商機與業者備貨等效應拉抬下，帶動電子零組件出口成長，根據財政部統計，今年前 9 月電子零組件出口值 972 億美元，占整體出口比重 39.2%，創歷史新高。

新冠肺炎疫情重擊全球經濟，但我受惠於電子零組件需求暢旺，帶動出口值持續成長，根據財政部發布的統計通報，我前三季電子零組件出口值共 972 億美元，較去年同期增加 2 成，占整體出口值將近 4 成。

統計報告指出，電子零組件出口貨類主要以積體電路為主，累計今年前 9 月積體電路出口占電子零組件的出口值比重已突破 9 成；至於印刷電路、二極體、被動元件等產業，則因先後赴海外投資，且國外產能均已高過國內，導致出口比重日漸式微，其比重均不到 1 成。

統計報告指出，我積體電路應用廣泛，且製造過程具國際分工特性，相關產品 貿易往來頻繁，是推升我出口貢獻的主力，2019 年積體電路出口值 1003 億元，占整體出口比重達 3 成以上。

今年前 9 月雖有新冠肺炎疫情干擾，但受惠於 5G 應用、遠距商機與廠商備貨效應，使得積體電路出口值不減反增，前 9 月出口值達 879 億美元，較去年同期增加 22.3%。

從出口地區來看，我國最大積體電路出口市場主要以陸港為主、占比高達 6 成，東協則以 2 成比重居次，近年來中國大陸雖加速半導體自主化發展，但受美中關係緊張影響，擴大對我國產品採購，今年前 9 月占比增至 61.1%。對東協積體電路出口則有新加坡拉貨停滯影響，導致占比降至 2 成以下。

財政部表示，受惠於智慧型手機、新興科技應用商機發酵，以及國內半導體廠商的高端製程優勢，推升我國積體電路近年輸出比重逐年攀升，今年雖有疫情影響，但由於大陸業者提前備貨、5G 通訊與遠距商機爆發，前 9 月出口仍有 22% 的增長，創近 10 年最大增幅，帶動同期間我國電子零組件出口表現領先主要國家，也為整體出口提供強有力的正向支撐。