【台新投信】台新投信策略優選總回報高收益債券基金10/23成立 「提前買回策略」運用 勝率大增

台新投信為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題，近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為國內首檔聚焦「提前買回」策略之全球高收益債券基金，已於 23 日獲主管機關核准成立。台新投信表示，自 2010~2019 年，運用「提前買回策略」之高收債年年呈現正報酬，納入資產配置有利降低波動度，為肺炎疫情、中美貿易戰風暴下最佳財富守護者，目前正是布局良機。

台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，全球進入低利率時代已超過五年，近期負利率債券規模更攀升至超過 16 兆美元。美國 10 年期公債殖利率在 2020 年 9 月 3 日刷新三年低點，德國公債殖利率幾乎每天都下探歷史新低。美國 10 年期公債殖利率不到 1%，投資等級債殖利率僅 2%~3%，在低利率時代，投資人對於高息收資產需求激增，全球高收益債殖利率仍有 5% 以上，能提供較佳的收益率，滿足投資人理財需求。

尹晟龢指出，「提前買回」債券通常附有補償條款，保護投資人權益。此外，因為「提前買回」縮短存續期間，距離到期日愈近，掌握度愈高，可以降低波動度。另一方面，「提前買回」策略對投資人而言，能降低利率風險，並創造滾動的現金流，持續投資新標的；對發債公司而言，「提前買回」給予發行公司更多財務彈性，有機會以更低利率再融資，提升公司財務強度。整體而言，「提前買回」開啟「低不確定性、高殖利率」的高收益債新篇章，提升報酬勝率。

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

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