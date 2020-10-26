美大選陷膠著 避險情緒驅動投資等級債 單周吸金破百億

美國大選選情膠著，在市場避險情緒升溫驅動下，投資等級債單周淨流入 144 億美元，不僅突破百億元，更連續 28 周持續吸金淨流入，法人提醒，在大選落幕前，市場仍將持續震盪，選後則須留意疫情與新一輪刺激方案進度。

安聯投信指出，美國新一輪紓困法案多次談判未果，引發市場避險情緒升溫，儘管經濟數據優於預期，但美國整體經濟持續溫和擴張，整體風險情緒謹慎但偏向正面。

安聯投信表示，近期美國公布之經濟數據多優於預期及前值，包括零售、銷售及房市等表現相對強勢，但勞動力市場則仍偶有起伏，預期選前在各方消息影響下，市場近期仍較為震盪，要等選後才有機會回歸經濟基本面。

摩根環球高收益債券型產品經理陳若梅指出，企業第 3 季財報表提振市場信心，美國公債價格相對承壓，相較之下，投資級企業債券基金和新興債仍逆勢擴大吸金持續獲買盤青睞。

另外，遭資金提款的高收益債，陳若梅表示，美國 10 年期公債殖利率上周改寫近 10 周單周最大漲幅，高收債券與美國 10 年期公債殖利率為負向相關，相對具利率彈性優勢，債券跌價風險也較小，可望提供更好的報酬表現。

陳若梅進一步指出，在全球經濟復甦的過程中，確實存在「再通膨」變數，但即使如此，經濟表現優於原先悲觀看法，對高收益債依舊有利，原因在於經濟復甦本身就有助於降低高收益債的違約率。