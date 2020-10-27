出口商月底拋匯 台幣早盤勁揚逾3角再現28.5字頭

出口商月底積極賣出外匯，再度推升新台幣兌美元匯率走高，今 (27) 日開盤後隨即強勢升值逾 3 角，一度衝破 28.6 整數關卡，來到 28.595 元的價位，不過，美國總統大選前夕，外資操作保守，預料台幣仍將在 28.5 至 29.1 元區間整理。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率，今天以 28.915 元開出，小貶 1.3 分，隨後即強勁走升，再現 28.5 字頭，一度升值 3.07 角，攀至 28.595 元，續勢挑戰「彭淮南防線」，不過，美國選情詭譎，外資觀望不敢隨意押寶，台幣上攻動能有限。

匯銀人士指出，外資近期雙向操作、有買有賣，並沒有明確的方向，導致成交量能低迷，昨日總成交量僅有 9.49 億美元，而近期新台幣兌美元匯率走升，主要受到出口商月底拋匯的影響。

央行緊盯台幣匯價，但並未過多干預，僅維持尾盤出手的「柳樹理論」，讓匯率充分擺盪、釋放能量，等到風停，再一次性的進場調節，保持台幣的合理匯率，因此，市場認為，28.5 元價位為央行近期的底線。

觀察主要貨幣走勢，韓元兌美元升值 0.35%，日圓、泰銖及離岸人民幣約升值 0.1%，歐元、英鎊兌美元同步走貶約 0.13%。