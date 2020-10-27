匯豐單季獲利年減36%高於預期 午盤急漲逾4%

匯豐控股 (0005-HK) 週二 (27 日) 公布第 3 季財報，單季稅前獲利 31 億美元，年減幅度多達 36%，但高於分析師平均預估的獲利 20.7 億美元。

港股匯豐股價午後股價急彈逾 4%，董事會表示，將爭取明年派發一次性的「較保守」股利。

(圖表取自 Google)

財報關鍵數據

第 3 季稅前獲利年減 36%，勝市場預期；

第 3 季營收 119.3 億美元，年減 11%；

香港營運收入 8.3 億美元，年減 23.6%；

香港第 3 季經調整稅前獲利 19.17 億美元，年減 37.2%；

第 3 季還預留 7.85 億美元用於潛在的貸款損失，使 2020 年前 9 個月的準備金達到 76.4 億美元。

公司展望與分析師看法

匯豐表示，隨著封鎖措施解除以及全球寬鬆政策，第 3 季的市場形勢有所好轉，但疫情的影響仍待進一步評估，預計呆帳的損失將介於今年稍早預估區間 80-130 億美元區間的低端。

匯豐一直在全球削減成本，不過在 6 月時曾擱置原本裁員約 3.5 萬人的計畫。

匯豐指出，董事會正考慮是否在 2020 年派發一次較為保守的股利，但需視明年初的經濟情況，以及徵詢監管機構的結果而定，預計明年 2 月會有最終決定，將於全年財報時一併公布。

Amber Hill Capital 分析師 Jackson Wong 於財報發表前表示，如果疫情不持續惡化，匯豐最壞的情況預期已經過去，前景可能會開始好轉。但目前還未見到光明的未來，後勢仍不穩定。