申購起跑 螞蟻H股發行價每股80港幣

周一 (26 日) 晚間螞蟻集團在中、港兩地公佈發行定價公告，A 股最終發行價格確定以每股 68.8 元人民幣掛牌，H 股則是以每股 80 港元掛牌，中、港兩地確定在 11 月 5 日同步上市。

同時螞蟻還表示預期將於今 (27 日) 上午九點整開始香港的申購股票作業，周五 (30 日) 結束。在香港每一個交易單位為 50 股，意味著入場價格為 4040 港元。由於入場價格極低，港媒認為這次散戶抽中螞蟻至少一個交易單位的機率高達 7 成。

而依照上市價格計算，螞蟻估值約 2.1 兆人民幣，上市後可望超過茅台 (市值 2.06 兆人民幣) 成為 A 股市值王。

(圖片: AFP)

此外，螞蟻之前曾表示，A 股和 H 股將各自發行不超過 16.7 億股新股。因此螞蟻將在 A 股募資 1149.4 億人民幣 (約 172.3 億美元)，在 H 股募資 1336.5 億港元 (約 172.4 億美元)。

整體而言，螞蟻這次 IPO 將募資 345 億美元。如果承銷商行使超額配售權，該數字會更高。

另一方面，在螞蟻在香港公布發行價格後，一個小時內 H 股法人發行部分已經超額認購，其中大部分都是 10 億美元等級的大單。消息人士指出，在螞蟻的定價一公佈，外資訂單蜂擁而至。

螞蟻母公司阿里巴巴透過 A 股戰略配售認購螞蟻 7.3 億股股份，上市後將持有螞蟻 31.8% 股份，持股比例較上市前 33% 略有下降。

外資分析指出全球用戶數逾 10 億的網科或科技大廠共有 6 家，分別是蘋果、微軟、Google、Facebook、騰訊、螞蟻，分別對應的市值為 2 兆美元、1.66 兆美元、1 兆美元、7575 億美元、6886 億美元、3185 億美元。因此對照這「10 億俱樂部」裡的幾家公司，螞蟻的市值還有很大想像空間。