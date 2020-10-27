【群益投顧】大盤多空拔河震盪收低 防禦性與利基型個股走勢穩健

一、盤勢分析

週一美股因新冠疫情確診數激增，防疫隔離的封鎖措施聲浪再起，投資人對未來經濟前景的隱憂提升，昨日 12 月交割的 WTI 與 Brent 原油期貨均下跌逾 3%，拖累能源與對經濟變化較為敏感的工業、金融類股同步走低。另白宮與民主黨至今對紓困案仍未有共識，總統大選前過關機會渺茫，隨疫情加速惡化與經濟刺激方案陷入僵局，衝擊市場信心面導致賣壓湧現，科技巨擎僅蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 維持平盤之上，其餘皆下跌逾 2%。終場美四大指數全面重挫，道瓊與費半跌幅約 2.2%，標普與 NASDAQ 分別拉回 1.86% 與 1.64%，其中道瓊與標普已失守季線位置。台股今 (27) 開低 41.26 點，指數於盤下震盪並緩步墊高，終場加權指數下跌 34.02 點，成交量 1573.17 億元。

盤面上以 NB 與顯卡、WFH 概念、太陽能、二線塑化、造紙、營造工程、資產概念、防疫與生技、面板周邊零組件等類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

大盤自 10 月初站上月季線之後，維持箱型整理的區間走勢，成交量因觀望美總統大選、歐美疫情變化而明顯萎縮，因台股缺乏權值股作為領頭要角補量續攻，大盤技術面呈現三角收斂型態，後續尚待國際政經局勢明朗後，指數才有望多空表態。操作策略中，篩選低基期、利基型或資產概念等防禦性族群，採取買黑不買紅策略，配置電子與傳產的投資組合，因應盤面強弱適度調整持股水位。

因歐美疫情升級，申豐 (6582) 為全球第七大 NBR 乳膠供應商，年產能達 11 萬噸，9 月累計營收年增 34.14%，在醫療橡膠手套需求大幅增加下，訂單能見度已至明年，產能呈現滿載，因產品醫療手套占整體營收比重超過 55%，全年業績展望穩健成長。乳膠手套製造商南帝(2108)9 月營收年增 21.44%，因醫療用拋棄式乳膠手套供不應求，乳膠需求量維持高峰，營運動能強勁。

塑化族群因原物料成本下滑，五大泛用樹脂價格回升，PVC、SM、ABS、DOP 等供需市況緊俏，帶動產品利差擴大。華夏 (1305)9 月營收年增 1.11%，因 PVC 庫存去化，第 4 季 PVC+VCM 利差有望季增 20%，在中國重啟備貨與印度需求增溫下，將帶動營運動能回升。國喬(1312) 在中國家電產業復工後，ABS 報價與利差逐月回升，中國十一長假浮現庫存回補買盤，營運將重回成長軌道。

個股焦點中，亞德客 - KY(1590)9 月累積營收年增 16.18%，受惠於電池業務和電子設備拉貨強勁，加上自動化設備訂單增溫，續添營運成長動能。

三、強勢股

電子：

威盛 (2388)、華宏 (8240)、圓剛 (2417)、圓展 (3669)、敦泰 (3545)。

非電：

潤泰新 (9945)、台達化 (1309)、生華科 (6492)、國喬 (1312)、正隆 (1904)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據