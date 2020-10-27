〈台股盤中〉大型電子股軟腳失守12900點 低基期傳產資產股獲青睞

台股今 (27) 日隨美股回落修正，在蘋概三王領跌，大型電子股普遍弱勢下，跳空跌破 12900 點關卡，同步失守 5 日線及 10 日線，在大型電子無力下，資金也轉進低基期的傳產、資產股，今日估量約 1700 億元。

今日台積電、鴻海、大立光盤中同步走弱外，大型電子指標普遍走弱，近日強漲的華邦電漲多拉回，重挫逾半根跌停，旺宏也創波段高後拉回翻黑；PCB 及 ABF 相關的欣興跌約 4%、南電、臻鼎 - KY 也同步走弱。

網通指標智邦、封測指標日月光投控、高價 IC 設計指標祥碩等均跌 2% 以上，被動元件國巨、華新科也下挫 1-2%，整體電子指標普遍弱勢。

不過，本週將召開法說的聯發科以及台達電，今日股價強勢，台達電大漲近半根漲停，聯發科也持穩 1% 左右的漲幅，支撐加權指數跌點並未再擴大。

此外，今日大型股弱勢，資金也轉進中小型股，櫃買指數開高走低，早盤翻紅，指標股以環球晶、力旺等表現較為強勢。

而在電子股乏力下，低基期傳產股、資產股也再度成為盤面焦點，台達電、國喬、正隆等獲得買盤簇擁，大漲半根漲停，另外，太陽能族群在投資人押寶拜登勝選將帶動綠能政策發展下，今日也重啟攻勢，元晶、安集等大漲 6-7% 以上。

法人分析，目前台股雖然量縮震盪，但籌碼也藉此沈澱，不管美國大選結果如何，偏多走勢看法不變，但仍得關注新冠疫情再次爆發，是否導致產業在度出現斷鏈危機。