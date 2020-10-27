〈財報〉日本ANA預估全年出現5100億日圓淨損 國際航線業績嚴苛

日本航空業龍頭全日空 (ANA)(9202-JP) 週二 (27 日) 公布最新財報，2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年在肺炎疫情影響下出現 1884 億日圓虧損 (去年同期報 567 億日圓盈餘)，預估全年度的淨損將高達 5100 億日圓。

全日空股價週二 (27 日) 收在每股 2290 日圓，較上個交易日下滑 3.17% 或 75 日圓。

ANA 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 H1 財報關鍵數據：

營收報年減 72.4% 至 2918 億日圓。

營業損失報 2809 億日圓。(去年同期的營業利益報 788 億日圓)

經常損失報 2686 億日圓。(去年同期的經常利益報 815 億日圓)

歸屬公司股東淨損報 1884 億日圓。(去年同期的歸屬公司股東淨利報 567 億日圓)

基於日本會計準則的年度財測關鍵數據：

營收預估年減 62.5% 至 7400 億日圓。

營業損失預估為 5050 億日圓。

經常損失預估為 5000 億日圓。

歸屬公司股東淨損預估為 5100 億日圓。(上個年度的歸屬公司股東淨利報 276 億日圓)

由於肺炎疫情的影響擴大，旅客的搭機需求大減。另外全日空也宣布，該公司決定利用次順位貸款 (Subordinated Loan) 方式，從銀行方面調度合計 4000 億日圓資金。

全日空公司社長片野坂真哉在記者會上表示，航空業務將一時性的縮小，也會從東京羽田機場開始恢復飛航。作為重要營運據點的東京成田機場也會階段性重啟，廉航的樂桃航空，當前也會將營運重心放在大阪關西及東京成田機場的日本國內航線業務。在 2020 年度也將有 35 架飛機退役。

在飛機及設備方面所發生的減損損失，也在帳面認列 1100 億日圓的特別損失。本年度也預估不會實施配息。

片野坂社長強調，下年度會使出一切手段，要讓公司業績要由虧轉盈。並順應後疫情時代的需求，來提供全新產品及服務。