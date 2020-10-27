〈財報〉信越化學預測營業利益年減7.2% 遜於市場預期

日本化工大廠信越化學工業 (4063-JP) 週二 (27 日) 盤後公布最新財報，2020 年度前半年 (4 至 9 月) 的營業利益報年減 12.5% 至 1843 億日圓。另外在年度財測方面，預估營業利益年減 7.2% 至 3770 億日圓，遜於 Refinitiv 所整理出的分析師預測平均的 3808 億日圓。

信越化學股價週二 (27 日) 收在每股 14630 日圓，與上個交易日的收盤價相同。

信越化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 H1 財報關鍵數據：

營收報年減 9.7% 至 7105 億日圓。

營業利益報年減 12.5% 至 1843 億日圓。

經常利益報年減 11.9% 至 1922 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 15.0% 至 1403 億日圓。

基於日本會計準則的年度財測關鍵數據：

營收預估年減 7.4% 至 1.43 兆日圓。

營業利益預估年減 7.2% 至 3770 億日圓。

經常利益預估年減 6.8% 至 3900 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 9.9% 至 2830 億日圓。

因受到肺炎疫情影響，全球景氣出現惡化，這也造成信越化學主力產品的聚氯乙烯 (PVC) 業績不振。

但由於北美及新興國家的住宅建設需求旺盛，預估未來聚氯乙烯的需求將出現增加，也會支撐信越化學的公司業績。

此外，在數位化的浪潮下，半導體裝置市場出現擴大、還有高機能電子裝置的需求增加，預估信越化學的晶圓業務也將獲得支撐。

在股東權益方面，2020 年度每股將配發 240 日圓股利 (上年度為 220 日圓)，連續 6 年出現增加。