【日盛投顧】指數量縮跌破10日線

◆盤勢分析

1. 美國新冠疫情增溫引發美股重挫，連帶拖累亞股，台股加權指數周二跳空開低，指數跌破 10 日均線所幸回檔賣壓並未放大，成交量量縮，OTC 指數出現反彈，收盤重新站回季線。盤面資金聚焦造紙、二線塑化、太陽能、橡膠及部分網通，終場指數下跌 34.02 點，跌幅 0.26%，收在 12，875.01 點，成交金額為 1，583.88 億元。三大法人合計賣超 80.73 億元：外資賣超 47.5 億元、投信賣超 12.9 億元、自營商賣超 20.33 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為季線 (約 12，736 點) 附近，上檔壓力為 13，050 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 再度轉折往下，短線仍須提防再度回測季線。

3. 櫃買指數上漲 0.41%，收在 164.98 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

類股及個股輪動快速，選股不選市

1. 二線塑化：進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，受惠國際 ABS 利差擴大，1309 台達化盤中再度攻上漲停；1304 台聚 9 月營收攀揚，周二股價再創今年新高；此外隨 PVC 市況增溫，1305 華夏 9 月營收月增 7.18%，周二股價持續上漲；另外 SM 因利差改善放大，營運利多轉機發酵，1312 國喬股價再創今年新高。

2. 造紙：受惠旺季需求，造紙股或市場資金青睞，1904 正隆全年營收拚新高，周二股價再創今年新高，1905 華紙砸 20 億購入桃園新廠擴充產能，股價連兩天帶量上漲。

3. 綠能：太陽能變流器龍頭的 2308 台達電股價經過近一個月整理後，週二帶量長紅，6477 安集股價持續創史新高。

4. 操作建議：美國新冠疫情確診人數創新高，美股出現大跌，台股因此拖累跌破 10 日線，由於下周美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線附近量縮止穩後再增加持股。