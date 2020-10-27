金士頓、威剛、金泰克穩居三大SSD模組廠 今年全球出貨衰近1成

市調機構集邦旗下半導體研究處今 (27) 日公布全球 SSD 模組廠最新排名報告，受惠 NAND Flash 價格急速下滑，去年全球通路 SSD 出貨量約 1.31 億台，年成長近 60%，普及度進一步提升，而金士頓 (Kingston)、威剛 (3260-TW) 與金泰克 (Tigo) 穩居前三大模組廠品牌，不過，今年通路市場出貨估較去年衰退近 10%。

集邦指出，本次報告依據「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，NAND Flash 原廠並沒有包含在內，其中，前十大模組廠出貨量約占整體通路市場 61%。若以 SSD 競爭版圖來看，三星 (Samsung)、鎧俠 (Kioxia)、威騰 (WDC)、美光 (Micron)、SK 海力士 (SK Hynix)、英特爾 (Intel) 等原廠出貨占整體通路市場約 35%，模組廠約 65%。

集邦表示，金士頓在 NAND Flash 均價持續下滑的態勢中逆勢操作，積極搶攻市占，並搭配全球通路及產品服務體系，以 26% 市占穩坐龍頭。

威剛是台廠中少數專注通路市場 SSD 產品經營的企業，除持續耕耘品牌價值，更進一步開拓高階電競市場，透過多元化的產品方案及彈性的定價策略，市占率 8% 較前一年提升。金泰克擁有完整廠內生產體系與齊全的產品線，去年還推出工控 SSD 方案，以全球市占 6% 穩居第 3，且為眾陸廠之冠。

集邦說明，本次 4 至 10 名反應出中國通路市場持續成長，進而帶動陸廠排名，不過，幾近無差別的市占，反應出中國市場競爭仍激烈，導致更多二、三線廠商因無法獲利選擇退出，台廠創見 (2451-TW) 市占率更因此下滑至全球第十。

集邦表示，台廠在中國市場出貨量因陸廠興起而受到擠壓，加上在通路的佈局略顯保守，僅威剛與創見上榜，顯示台廠銷售策略改變，轉而投注更多資源於工控及 OEM 市場，台系品牌總市占在未來恐持續下滑。

整體而言，集邦認為，今年通路市場出貨預估較去年衰退近 10%。另一方面，NAND Flash 價格受整體市場供過於求衝擊，明年價格仍持續走弱，加上英特爾與 SK 海力士的併購事件，原廠開啟市場重整的序曲，模組廠的市場版圖分布也將產生變化。