安力-KY兩大家用遊戲機組件訂單到手 明年營收雙位數成長

沖壓件廠安力 - KY（5223-TW）受惠蘋果及非蘋陣營散熱元件需求，今年 9 月及第三季營收同創高，安力 - KY 受惠遠距商機發酵，加上新增兩大家用遊戲機組件訂單貢獻，董事長許振焜對明年業績樂觀看待，法人也估，明年安力 - KY 營收仍可望維持雙位數成長。

安力 - KY 主管強調，散熱關鍵零件終端應用產品以 NB 為主，今年受到新冠肺炎疫情影響，業績大增。

分析安力 - KY 成長動能，除 NB 外，今年也順利增加家用遊戲機新應用，散熱零件布局已見成效，預估今年營收貢獻度將達 8%，明年估營收成長帶動下，家用遊戲機散熱零件營收占總營收比重將逾 10%。安力 - KY 今年前三季營收，家用遊戲機已達 7300 萬元，佔營收約 5%。

安力 - KY 指出，今年日、美系廠商皆推新型遊戲機，根據過往經驗，遊戲機出貨量在新機發布後 1-2 年內，將大幅成長，且室內娛樂更因民眾宅在家顯著拉升，另外，不論日系或是美系廠入門版新機效能皆優於舊機、價格也低於舊款，預期新一代家用遊戲將迎來龐大換機潮。

另外，安力 - KY 本次發行第一次無擔保轉換公司債發行金額 4 億元，發行期間三年，資金用途為興建湖州廠房所需，是今年以來繼聯德 - KY(4912-TW)、和勤精機 (1586-TW) 及佳穎精密 (3310-TW) 後，另一個沖壓件廠籌資案，目前聯德 - KY、佳穎精密、和勤精機的發行可轉換公司債籌資均已完成，其中聯德 - KY 發行 7 億元可轉債規模最大，佳穎精密發債籌資 6 億元居次。

安力 - KY 9 月營收 2.21 億元創新高，月增 11.99%，年增 60.67%，第三季營收 6.22 億元創新高，季增 11.92%，年增 49.87%，累計 2020 年前 9 月營收 14.34 億元，已接近去年全年 14.73 億元，年增 35.58%。

安力 - KY 在浙江省湖州市興建廠房後，可改善目前現況，廠房興建完成後預計將昆山廣禾之機器設備移至湖州安力新廠，用於金屬壓鑄件之生產，並設置電著塗裝之金屬表面處理產線，而昆山新力廠及湖州安力廠均有多餘空間滿足未來銷貨客戶之訂單需求，且亦能完善規劃智能化工廠，安力 - KY 整體產能將再提升。