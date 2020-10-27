太陽光電土地標租 台中、新竹標脫售電商機上看2億元

財政部國產署公告今年國有非公用地設置太陽光電標租，本次 4 宗土地開標，最後由台中市、新竹市 2 地標脫，推估售電商機上看近 2 億元。

國產署公告標售 4 宗土地分別坐落於新北市樹林區、台中市清水區、新竹市與屏東市，4 批土地合計面積共 2.65 公頃，其中以台中市與新竹市面積相對較大，分別為 0.8 公頃、0.78 公頃。

其中，位於台中市清水區的土地本次共吸引 5 家廠商參與投標，回饋金達 25.3%，投標業者設定裝置容量共 1022 峰瓩，每年售電收入估算約 511 萬元。

至於新竹市則有 3 家廠商進場投標，回饋金比率同樣為 25.3%，投標業者所設定的裝置容量共 850 峰瓩，每年售電收入約 425 萬元。

國產署官員說，台中市與新竹市兩案合計每年售電收入約 936 萬，以標租年限 20 年估算，合計約可創造 1.87 億元商機。

至於流標的新北市樹林區，雖有廠商投標但因資格不符導致流標，屏東林邊則因面積太小，相對缺乏吸引力而無人投標，最後流標收場。

據悉，國產署目前預計年底前將進行今年最後一次太陽光電土地標租公告，預計明年在明年初開標，繼續推動太陽光電土地標租。