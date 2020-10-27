〈ITF旅展〉雄獅今年規模最大 主打國旅7大主題

觀光界年度最大盛事「2020 ITF 台北國際旅展」將在 10 月 30 日起於台北南港展覽館登場，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (27) 日指出，因疫情衝擊，參展的旅行社不如以往踴躍，不過，雄獅在逆境中成為全場最大規模的旅行業者，今年主打玩樂台灣，首次以國旅主題區分多達 7 個館中館，全力搭上這波國旅熱潮。

雄獅以「玩樂台灣 • 雄獅向前行」為參展主軸，首度以國旅主題區分出郵輪、鐵道、森林、單車、大人囝仔、票券和自由行等 7 個館中館，並進駐雄獅的餐飲事業 gonna、小獅堂和新創的選物品牌「雄獅嚴選 Lion Select」，銷售有餐飲禮券、特色飲品和台灣特色農產品。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍進一步指出，往年雄獅在 ITF 旅展以銷售海外旅遊商品為主，今年受疫情影響，旅行社受到前所未有的挑戰，隨著雄獅宣示轉型成為旅遊生活產業，希望在此次旅展顛覆過往傳統，引領整體旅遊產業轉型。

雄獅為呼應交通部觀光局 2021 年為「自行車旅遊年」，今年規劃上百支單車主題特色遊程，與太平洋自行車獨家合作，配置市價約 6 萬元高端品牌自行車款，於各大熱門旅遊景點設置服務據點並提供單車旅遊服務。

而為因應 2023 年為「跳島旅遊年」，雄獅表示，已成為全台第一個在離島成立分公司的大型旅遊業者，將遊覽車、專業導領等資源進駐離島。