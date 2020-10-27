〈智原法說〉40、28奈米拉升 明年上半年營收估年增15% 毛利率拚回50%

ㄡ ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望明年，總經理王國雍指出，儘管疫情持續干擾，但客戶 40、28 奈米案件進入量產，明年上半年營收可望年增 15%，毛利率在產品組合轉佳帶動下，挑戰站回 50%。

王國雍表示，明年上半年三大產品線包括 ASIC、NRE 與 IP 都會有 10% 以上成長；以 ASIC 來看，儘管智慧電錶今年受客戶拉貨力道趨緩影響，明年恐面臨庫存調節，但智原透過增加新客戶及產品內容物，預計到明年下半年都會有不錯表現。

至於通訊、多媒體、自動化與 AIOT 等，隨著客戶量產計畫從今年遞延至明年，加上部分訂單金額龐大，明年上半年相關案件將陸續發酵，有助量產動能延續，且製程往前推進至 40、28 奈米，將優化產品組合。

NRE 同樣因疫情推遲開案進度，預計明年陸續發酵，近期接單也以可進入量產、先進製程為主，預計今年 40 奈米以下案件，占接單比重將從去年 40%，提升至 50% 以上，金額則提升 18%，單一訂單金額可望進一步拉升，提高獲利表現。

IP 業績成長則來自三個動能，包括聯電 (2303-TW)28 奈米產品量產，挹注權利金，及經營非聯電的晶圓廠進入收割期，最後則是與 IC 設計業者收取 55、40 奈米的授權金。

至於現今 8 吋、12 吋產能滿載，王國雍坦言，如何確保產能供給將是首要，預計晶圓產能吃緊狀況短期內難以解決，不過，由於明年客戶量產產品多為 40、28 奈米，產能需求從 8 吋移轉至 12 吋，可緩解現今 8 吋晶圓產能難求的狀況。

展望第四季，王國雍認為，由於禁令開始發酵，智原無法再向大客戶出貨，預計量產營收較上季下滑，NRE、IP 則持續成長，整體營收估較上季衰退 2-4%。