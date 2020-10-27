出口商月底拋匯潮 台幣收28.872元續創逾9年新高

亞幣今 (27) 日普遍走升，新台幣兌美元匯價在出口商拋匯帶動下，早盤勁揚逾 3 角，一度觸及 28.5 字頭，來到 28.58 元，終場前央行按慣例進場調節，使得升值幅度迅速收斂至 3 分，收在 28.872 元，仍創下逾 9 年 2 個月以來的新高。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率，今天以 28.915 元開出，小貶 1.3 分，隨後展開強勁走勢，早盤再度衝破 28.6 關卡，最高來到 28.58 元，升值 3.22 角，緩步向「彭淮南防線」28.5 元靠攏。

美國總統大選倒數一周，選情詭譎難料，市場普遍抱持觀望態度，外資不敢輕易押寶，但出口商月底有賣匯需求，因而推升台幣走升，央行依舊在收盤前半小時進場穩匯，終場新台幣兌美元以 28.872 元作收，續創 2011 年 8 月初以來新高。

不過，台北外匯市場買氣低迷，成交量僅有 6.26 億美元，加上元太外匯市場總成交金額也只有 9.755 億美元。央行日前表示，台幣匯率大致介於 28.6 至 29.104 元之間波動，顯示央行堅決捍衛彭淮南防線。

觀察主要貨幣走勢，韓元今天大幅升值 0.49%，日圓、泰銖同步升值 0.15%、0.2%，人民幣小貶 0.04%，歐元及英鎊兌美元則變動不大。