半導體再添收購案 超微將斥350億美元收購賽靈思

半導體大廠超微 (AMD) 週二 (27 日) 宣布將以 350 億美元、全股票方式收購賽靈思 (Xilinx)，為半導體產業再添巨型併購案，有望在資料中心晶片市場與競爭對手英特爾 (Intel) 抗衡。

併購消息公布後，超微 (AMD-US) 盤前股價一度跌逾 6%，賽靈思 (XLNX) 則飆漲逾 10%。

根據交易，賽靈思股東每股普通股將獲得約 1.7 股 AMD 普通股，也就是賽靈思每股收購價來到 143 美元，較 10 月 26 日收盤價溢價 24.8%，合併後，AMD 股東權益將占 74%，賽靈思股東占 26%。

AMD 預計交易將在 2021 年底完成，不過，後續仍需通過美國及海外監管機構審查。

兩家公司合併後，AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 將擔任合併後企業執行長，賽靈思執行長 Victor Peng 則將擔任總裁，負責賽靈思業務和策略成長計劃，合併交易將為兩家公司省下 3 億美元成本。

蘇姿丰受訪表示，AMD 在某些領域非常強大，能夠加快賽靈思產品的採納速度，在某些領域，賽靈思也非常有實力，相信兩家公司結合，能夠將部分 AMD 產品快速導入市場。

長期以來，AMD 一直是英特爾在 CPU 市場的主要競爭對手，自從蘇姿丰在 2014 年接任 AMD 執行長一職後，便持續在快速成長的資料中心市場中挑戰英特爾，賽靈思則是致力利用可編程晶片進入資料中心市場，幫助加速影片壓縮或提供數位加密等專門任務。