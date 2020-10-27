防疫炒熱新商機 法人點名科技、生技股投資具潛利

新冠肺炎疫情炒熱生技與科技族群行情，投信指出，在防疫需求催化下讓「人工智慧」與「生技醫療」成為投資新熱點，建議可挑選投資標的涵蓋 AI 物聯網、生技醫療、智慧城市等新趨勢尋求投資新亮點。

富蘭克林華美投信指出，現代科技結合生技醫療成為市場新趨勢，在新冠疫情後更刺激了科技與醫療結合的應用市場，尤其看好人工智慧帶動的工業革命及生技醫療發展的高成長趨勢。

富蘭克林華美投信指出，今年第 1 季受到疫情影響，使科技產業更突破框架，若能同時搭配生技醫療、人工智慧發展趨勢，並由 AI 人工智慧出發，搭配高速運算、遠端醫療及生物科技、醫療技術突破，讓科技產業與生技醫療產業更完美結合，將使產業投資更兼具未來成長性。

富蘭克林華美投信表示，過去市場認為科技股主流以 3C 為主，隨著全球快速發展，但隨著時空環境變遷，3C 已非科技類主流，後續投資應該持續關注於 3A(AI、Automation、Autonomous) 的新趨勢表現。

隨著 AI 投資規模逐年成長，目前約 8 成全球科技企業領導人正在投資人工智慧設備，此趨勢自 2016 年起，以年複合成長率 63.5% 的速度飛快成長，投資上若能掌握這樣的科技成長、相關產業商機，自然能掌握股市成長之趨勢與方向。

富蘭克林華美投信補充，不僅 AI 快速發展，5G 也是未來產業一大亮點，5G 通訊協定的用戶，預計由 2019 年 3G 與 4G 手機用戶的 56 億人口，持續轉換為新的 5G 新手機。

預估到了 2025 年，全球 5G 使用人數可以達到 13.6 億人口，並以平均年銷售 8 千萬支新機的高成長速度，快速取代舊的通訊協定，人類未來更多的生活應用，皆可於手機上進行。