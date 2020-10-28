美大選倒數 超前部署消費趨勢主題

美國總統大選進入最後倒數，哪一黨派獲勝對美國經濟更有利，是許多投資人關注的焦點，景順投信指出，不管誰當選，都將繼續推動美國經濟成長，消費趨勢主題可望在選後持續受惠。

美國總統大選即將於當地時間 11 月 3 日舉行，根據彭博統計，在柯林頓及歐巴馬任期內，標準普爾 500 指數表現均有 200% 以上；此外，過去 75 年中，標準普爾 500 指數在民主黨和共和黨政府管理下均有約 11% 的平均年報酬率，在此期間，美國經濟也成長了約 3.0%(註一)，顯示不管誰當選，美國經濟在兩黨領導下均表現良好。

景順投信表示，選前不確定性政治因素讓金融市場波動加劇，而選後隨著大局底定，以及過去不管共和黨或民主黨執政，均將推動美國經濟成長下，選後投資人將重新聚焦經濟基本面，其中消費佔美國 GDP 的 70%(註二)，且在疫情尚未結束下，景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 指出，如電子商務及宅經濟等長線新科技消費趨勢仍可望持續成長。

另外，從財政刺激的角度來看，美國大選後，兩黨應可達成新一輪刺激經濟方案，預期刺激方案可望促進美國人民收入、支持消費活動，投資人不妨可以提前布局消費趨勢主題，掌握大選後的消費商機。

景順環球消費趨勢基金績效表現

資料來源：晨星，截至 2020 年 9 月 30 日，美元計價，該基金級別為 A 股美元，同類型為台灣核備之境外消費品與服務類別 (共 7 檔)，過去績效不為未來績效之保證。

找出消費趨勢改變的方向，並在消費產業當中尋找受惠者，一直是景順環球消費趨勢基金長期布局的核心，景順環球消費趨勢基金精選約 60 檔高成長潛力股票，包括電子商務、線上遊戲、串流音樂等備受關注的新科技消費族群，截至 2020 年 8 月底 (註三)，投資 64.7% 於美國，其餘包括 11.9% 中國、6.8% 日本、3.5% 台灣、3.3% 波蘭等，分散投資，捕捉全球投資機會。

景順環球消費趨勢基金是主題投資的領先者，績效會說話，根據晨星統計，截至 2020 年 9 月 30 日止，基金在過去 1、2 及 3 年績效分別為 41.32%、27.66% 與 56.90%，領先同類型基金績效平均值，值得投資人超前部署。

(註一) 資料來源：Haver，景順，截至 2020 年 6 月 30 日

(註二) 資料來源：S&P GLOBAL，截至 2020 年 10 月 1 日

(註三) 資料來源：景順投信

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