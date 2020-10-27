廣達雲端伺服器動能強 明年保持雙位數成長

代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達今 (27) 日舉辦八周年紀念活動，總經理楊麒令表示，雲端伺服器需求強勁，目前產能仍吃緊，第 4 季需求也並未減緩，訂單最遠可看到明年上半年，隨著 5G 商機逐步發酵，仍看好明年營運將維持雙位數成長。

楊麒令表示，不論伺服器、AI、5G 都需要建立產業生態系，雲達 2012 年成立時，就已決定軟硬整合方向，近年持續調整營運方向，業務可涵蓋既有局端、邊緣運算到公網、未來私網應用，雲達對未來發展方向都有清楚規劃，2016 年內部已成立電信部門。

楊麒令進一步指出，雲達最大優勢在於擁有 3S1R，可將伺服器 (Server)、儲存裝置 (Storage)、交換器 (Switch) 全部整合進機櫃 (Rack) 中，從產品、研發、設計、製造，雲達都可以自己做。

客戶方面，楊麒令表示，雲達除既有雲公司客戶，下一步將瞄準電信、轉雲化企業客戶，其中，轉雲化企業是指面臨數位轉型 (Digital transformation) 的企業，另外，日前發表的 N79 獨立組網原型機，也將陸續出貨日本、台南，與日本樂天的電信合作案，也持續進行中。

廣達去年也宣布，將在林口總部旁在新建第三生產大樓，預計明年上半年完工，明年第 2 季開始投產，將著重生產以伺服器為主，而因應未來需求，廣達旗下雲達、BU9 部門的研發人員已達 2000 多人，明年計畫再擴大招募人才。

另一方面，面對微軟 (MSFT-US) 宣布擴大投資台灣，楊麒令認為，這是未來產業趨勢，而廣達與微軟也是合作夥伴關係，對於微軟加碼投資樂觀其成，另外，雲達 12 月 2 日將另外舉辦工作坊，聚焦在企業雲端解決方案、5G 解決方案。