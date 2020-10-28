〈財報〉買氣低迷 「景氣金絲雀」卡特彼勒Q3營收、獲利大縮水 盤中挫逾3%

有「景氣金絲雀」之稱的卡特彼勒 (Caterpillar) 週二 (27 日) 公布第 3 季財報，受到疫情重創，重型機具設備需求持續走疲，Q3 營收、獲利仍較去年大幅縮水。

財報發布後，卡特彼勒 (CAT-US) 週二盤中跌逾 3%，至 158.06 美元。

卡特彼勒股價日線圖 (圖：Investing.com)

Q3 財報關鍵數據：

營收：98.8 億美元，年減 23%，高於 Refinitiv 預期的 97.98 億美元

淨利：6.68 億美元，年減 55%

每股淨利 (EPS)：1.22 美元，年減 54%，高於 Refinitiv 預期的 1.16 美元

營業利潤：9.85 億美元，年減 51%

營業利潤率：10%，去年同期為 15.8%

從業務來看：

能源和運輸部門營收：41.61 億美元，年減 24%，高於 FactSet 預期的 39.1 億美元

建築工業部門營收：40.56 億美元，年減 23%，高於 FactSet 預期的 38.5 億美元

資源工業部門營收：18.16 億美元，年減 21%

財報指出，Q3 營收下滑主要受到終端設備及服務需求降低，以及經銷商庫存減少所致，與去年同期相比，經銷商削減的庫存水平更多。

卡特彼勒執行長 Jim Umpleby 表示，Q3 業績表現基本上和預期一致，且部分產業和地區的樂觀跡象令人感到振奮，目前該公司正持續執行策略，準備迅速回應多變的市場狀況。

財務長 Andrew Bonfield 認為，今年下半年的一大亮點在於中國，在北京政府的政策挹注下，中國經濟正從疫情所致的經濟困境中快速復甦，預計中國建築市場也將受惠於這波趨勢。

「北京政府試圖以強勁的刺激措施，帶動該國經濟殺出重圍，動能非常強勁，特別是在建築及營造業。」Bonfield 還表示，該公司正在積極搶奪中國市占率。

Umpleby 在電話會議上表示，預計 Q4 的營業利潤率將繼續改善，且 Q4 經銷商庫存水平將再減少約 7 億美元，全年減少 25 億美元。

由於疫情不確定性，該公司今年稍早取消全年財測，亦未在本次財報重新發布。