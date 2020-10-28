〈美股盤後〉VIX衝高！景氣金絲雀報憂 道瓊下滑逾200點

週二 (27 日) 美國大選日前出台刺激措施的希望渺茫，全球景氣「金絲雀」之稱卡特彼勒和 3M 等工業重磅股下跌，VIX 恐懼指數升至 9 月初以來最高，四大指數收盤幾乎持平，道瓊下滑逾 200 點。

美國白宮新聞秘書麥肯尼 (Kayleigh McEnany) 週二表示，要在 11 月 3 日大選日前出台新刺激法案的希望渺茫，因為眾議院長佩洛西要求的太多，包括備受共和黨批評的非法移民的刺激檢查。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4380 萬例，死亡數突破 116 萬例。美國累計確診超過 875 萬例，累計死亡數超過 22.6 萬。

週二 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 222.19 點，或 0.80%，收 27,463.19 點。

標普 500 指數下跌 10.29 點，或 0.30%，收 3,390.68 點。

那斯達克指數上漲 72.41 點，或 0.64%，收 11,431.35 點。

費城半導體指數下跌 7.54 點，或 0.33%，收 2,300.91 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收紅，包括非必需消費品、通訊服務和資訊科技，工業、金融和能源股領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.47%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.92%；臉書 (FB-US) 上漲 2.23%。

道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 下跌 3.48%；salesforce (CRM-US) 上漲 3.44%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.25%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 3.24%；3M (MMM-US) 下跌 3.09%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 下跌 4.07%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.31%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 8.56%；美光 (MU-US) 下跌 0.35%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.94%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.23%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.99%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.023%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.85%。

焦點個股消息

Shopify (SHOP-US) 宣布與 TikTok 建立合作夥伴關係，以幫助其客戶在中國社交媒體平台上做廣告，協議允許 TikTok 用戶點擊廣告購買通過 Shopify 商家出售的產品，其股價上漲 4.36%。

有「景氣金絲雀」之稱的卡特彼勒 (CAT-US) 公布第 3 季財報，受到疫情重創，重型機具設備需求持續走疲，Q3 營收、獲利仍較去年大幅縮水，其股價下滑 3.15%。

3M (MMM-US) 最新財報優於預期，每股純益為 2.43 美元，營收為 83.5 億美元，但其財測悲觀引發拋售，其股價下滑 3.09%。

半導體大廠 AMD (AMD-US) 週二宣布將以 350 億美元、全股票方式收購賽靈思 (XLNX-US)，還發布了最新財報，調整後每股純益為 41 美分，營收為 28 億美元，優於華爾街預期。AMD 下滑 4.07%，賽靈思則上漲 8.56%。

禮來 (LLY-US) 下滑 7.09%，其新冠抗病毒藥在住院晚期患者中缺乏療效，宣告終止藥物測試，但會繼續試驗是否對早期患者有效。

經濟數據

美國 9 月耐用品訂單月增率初值報 1.9%，預期 1.0%，預期 0.5%

美國 8 月 FHFA 房價指數月增率報 1.5%，預期 0.7%，前值自 1.0% 上調至 1.1%

美國 10 月諮商會消費者信心報 100.9，預期 101.9，前值 101.3

里奇蒙 Fed 製造業指數報 29.0，預期 18.0，前值 21.0

華爾街分析

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 稱，增長 / 動量股表現強勁，因為投資者對短期宏觀經濟前景的擔憂有所增加。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「距大選僅剩幾個交易日，華爾街一旁觀望，最終將看到大選的結果，然後再出發。」

Michael Arone 提到，新冠疫情惡化，加上將不得不等待更長的時間才能看到新刺激計畫，肯定會讓投資者緊張不安。

本週美股財報將進入「科技股」財報週，Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，美國新冠病例增加的擔憂令市場承壓，但科技股似乎受影響最小，儘管新冠病毒正在製造問題，但對大型科技公司 (財報) 的關注可能會推動市場反彈。