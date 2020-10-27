美國玉米、小麥期貨價攀升 傳中國將大幅增加玉米進口

芝加哥玉米、小麥週二 (27 日) 上漲，此前美國農業部表示，美國冬小麥目前狀況弱於市場預期，另一方面，玉米因亞洲需求旺盛上漲。

截至格林威治時間 11:50，芝加哥期貨交易所小麥期貨上漲 0.7% 至每蒲式耳 6.24-3/4 美元，黃豆價格持平於每蒲式耳 10.83-1/2 美元，玉米上漲 0.6% 至每蒲式耳 4.20-1/4 美元。

早前報導傳出，由於動物飼料的需求激增，中國官員正考慮在明年增加額外的數百萬噸玉米進口許可證。新訂單將使中國首次成為世界最大的玉米進口國，並有可能帶動全球玉米和其他穀物價格上漲。

早前由於颱風、乾旱及害蟲影響，中國玉米價格在 10 月份衝上創紀錄的高點。

台灣週二從美國購買了 6.5 萬噸玉米，南韓則從不同來源，購買了 26.8 萬噸玉米。

StoneX 商品風險經理 Matt Ammermann 表示，玉米價格受到強勁需求的支撐，美國是出口市場主要的供應國，預計這種情況將持續到 2021 年。

相較之下，美國小麥的生產狀況低於預期。美國農業部說，美國 41% 的冬小麥處於良好 / 優良狀態，低於分析師預期的 52%，美國已播種了約 85% 的冬小麥，略低於預期的 86%。

Ammermann 指出，今天的小麥價格主要受到農業部評級的影響，不過乾旱是農作物歉收的主要原因，現在美國部分地區預計會下雨，因此可能會削弱價格。