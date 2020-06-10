久旱歉收急搶糧 北非地區躍升全球最大小麥買家

北非出現近 40 年來少見的嚴重乾旱，農作歉收，埃及、摩洛哥等國積極購糧，預期將使得北非成為世界上最大的小麥採購地區。

今年四月中旬的大旱使得摩洛哥今年的農作收成前景黯淡，鄰國的收成也受到了影響，美國農業部預測，當地供應不足可能會使當地今年七月的小麥採購量增加 7.4$%，來到創新高的 2970 萬噸，

北非近三年來將首度成為全球最大的小麥買家。(來源：USDA)

同時北非國家對小麥的需求也將是三個季度以來首次超過中東和東南亞，成為最大的小麥進口地區。目前北非的農產招標進度緩慢，通常採購會在當地農作收割及黑海和歐洲供應商採收後後增加。

北非地區的糧農目前正面臨許多困難，甚至有糧農預估當地的收成將比去年減少 30%。

埃及是全球最大的小麥進口國，該國很少在自己的收割季節期間購買外國小麥，目前雖正處於收割季，但在上個月，埃及購買了大量的法國和俄羅斯穀物。

摩洛哥預估將會購買 580 萬噸外國小麥，創下新高，並且已經採取了新的措施， 2020 年底前免徵進口稅，且私人進口商已帶頭將小麥庫存量翻了一倍，以供應六個月的加工磨粉作業的需求。

北非主要國家包括埃及、利比亞、阿爾及利亞、突尼西亞、摩洛哥；摩洛哥農產官員 Taouufik Saidi 表示，由於收成下降，向突尼西亞購買的穀物量可能增加三分之一，來到 250 萬噸。

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