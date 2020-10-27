現金為王！壽險業連2月減持台股逾千億元

金管會今 (27) 日公布壽險業投資及占可用資金比重統計，截至 9 月底，壽險業投資國內股票 1 兆 6523 億元，比起 7 月高水位時少了 1083 億元，顯示壽險業在 8、9 兩月大舉賣股；值得留意的是，壽險業增加現金部位，國內外現金合計已經破 1.65 兆元。

據統計，壽險業投資國際板債券 3 兆 9294 億、占可運用資金比重 14.09%；國外股票 5826 億元、占比 2.09%；國內債券 ETF 達 1 兆 3005 億元、占比 4.66%；國內股票 1 兆 6523 億元、占比 5.93%；國內現金部位 8398 億元、占比 3.01%；國外現金部位 8156 億元、占比 2.93%；國內不動產為 1 兆 3421 億、占比 4.81%。

壽險業持有台股部位市值在 7 月達到 1 兆 7606 億元新高，但 8 月外資領了現金股利後匯出，造成台股回檔整理，壽險業也有不少公司捨棄現金股利，出售股票先實現資本利得，到 8 月底，壽險業投資台股部位降到 1 兆 6951 億元，也就是壽險業 8 月賣股 655 億元；隨著 9 月再減碼 428 億元，壽險業投資國內股票的水位已降到 1 兆 6523 億元，兩個月合計減持台股已達 1083 億元。

壽險業 9 月減持台股部位最多以外，其次是國內債券 ETF 的 413 億元，而國外股票部位也減少了 309 億元。

因為實現資本利得，且暫時觀望市場變化，壽險現金部位增加，國內現金部位增至 8398 億元，國外現金部位亦達 8156 億元，國內外現金部位合計已達到 1 兆 6554 億元，顯示目前壽險業投資心態相對保守，以現金為王為主。