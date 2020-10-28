〈財報〉微軟Q1營收獲利均優 Q2財測不及預期 盤後挫近2%

微軟 (MSFT-US) 週二 (27 日) 盤後公布，2021 會計年度第一季營收、獲利均優於預期，反映 Azure 雲端需求和電玩銷售暢旺，但第二財季預測不及分析師預期，盤後股價下跌近 2%。

第一財季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後 EPS： 1.82 美元 vs. 1.54 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：371.5 億美元 vs. 357.2 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

第一財季營收年成長 12%，較前季年成長率 13% 下降。

在 Windows 7 終止支援以及新冠病毒疫情盛行的這幾個月，商用 PC 營收大減 22%。去年同期此類別大幅成長，使今年要超越更加困難。

但微軟成長最快的部門 Azure 公共雲年增 48%，較上一季 47% 年成長率上升，也高於分析師先前估計約 44% 的成長率。微軟沒有公布 Azure 具體營收數額。

各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 20% 至 129.9 億美元 (FactSet 估計為 127.3 億美元)

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 11% 至 123.2 億美元 (FactSet 共識預期為 117.8 億美元)

「Teams」是 Office 365 生產力 app 套裝內的一部分，目前每日活躍用戶已超過 1.15 億人，較 4 月時 7500 萬名用戶基礎擴大。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 6% 至 118.5 億美元 vs. 111.8 億美元 (FactSet 共識預期)。

Windows 設備製造商的授權許可營收下降 5%，尤其是商用設備的授權許可下降約 22%，較前一季 4% 的降幅擴大，也是 5 年多來最糟糕的表現。科技產業調研公司 Gartner 估計，第三季 PC 出貨量年增 3.7%，且為美國十年來最快成長。

商用雲端部門 (Commercial Cloud)

該部門含 Azure、Dynamics 365、商業 LinkedIn 和 Office 365 服務。

營收：152 億美元，在總營收中占比近 41%，較前一季占比約 38% 上升。

毛利率：71%，為首次突破 70%

這是微軟自變更會計以來首季受益，該會計變更係將其伺服器設備使用年限自 3 年延長為 4 年。

第二財季財測關鍵數據

營收：395 億美元至 404 億美元區間

營收預期中值為 399.5 億美元，隱含年增長率 8%，不及 Refinitiv 調查的共識預期 404.3 億美元。

第一季發展

微軟宣布以 75 億美元收購遊戲開發商 Zenimax Media，該公司為電玩遊戲《上古卷軸》、《雷神之槌》、《毀滅戰士》的背後公司。

微軟與影片共享 app「抖音」的協議破局。

微軟 1 月時宣布一項碳負排放的計畫，目標在 2030 年前清除的碳排放量大於其排放量。第一財季微軟更新消息，稱其已將內部碳稅擴展至其所有營運的每一部份，也更新了供應商行為準則，供應商將須具體詳細說明。

今年迄今，微軟股價上漲約 36%，同期 S&P 500 漲幅僅 5%。