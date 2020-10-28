砸350億美元迎娶賽靈思 為何AMD股價慘跌？

半導體大廠 AMD 週二 (27 日) 宣布將以 350 億美元、全股票方式收購賽靈思 (Xilinx)，為 AMD 革新立下新的里程碑，但華爾街投行抱以質疑態度，認為這筆交易太過危險。

這項併購案能提供 AMD 更多的資源和新的業務線，有望在資料中心和其他雲端運算設計的晶片市場中，與競爭對手英特爾 (Intel) 相互抗衡。

併購消息公布後，AMD (AMD-US) 盤前股價一度跌逾 6%，賽靈思 (XLNX-US) 則飆漲逾 10%。開盤後，AMD 股價持續崩落逾 5%，收跌 4.07% 至每股 78.88 美元。

華爾街認為，這項併購案可能給兩家公司帶來風險。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Mitch Steves 認為，這筆交易太貴了。

投行 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，在英特爾努力奪回市佔之際，若在同業進行大規模收購，可能會分散 AMD 的領導地位。

Stacy Rasgon 稱：「令人擔心的是，AMD 有這個偉大的自我成長的故事，他們自己才剛剛開始發揮。為什麼現在這麼做？只是機會主義嗎？會分散該公司的注意力嗎？」

投行 Baird 分析師 Tristan Gerra 稱，該項收購案短期看起來像是 AMD 的中立舉動，不過，鑒於我們預計 AMD 在 PC 和資料中心的市占成長將從明年開始放緩，從 2022 年開始的增長將是及時的，懷疑 AMD 能否在中期內改變賽靈思營收增長率。

蘇姿丰將這項併購案稱為 AMD 的業務轉型，她週二受訪表示，AMD 在某些領域非常強大，能夠加快賽靈思產品的採納速度，在某些領域，賽靈思也非常有實力，相信兩家公司結合，能夠將部分 AMD 產品快速導入市場。