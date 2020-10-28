〈財報〉First Solar營收躍增7成、恢復提供財測 盤後跳漲13%

第一太陽能 (First Solar)(FSLR-US) 第 3 季財報輕鬆超越市場預期，營收年增 70%，該公司並恢復提供本季和全年財測，盤後股價跳漲逾 13%。

Q3(9 月 30 日止) 財報關鍵數字

EPS：1.45 美元 vs. 0.63 美元 (FactSet 分析師預期)

淨營收：9.28 億美元 vs. 6.765 億美元 (FactSet 分析師預期)

淨現金：14 億美元

First Solar 第 3 季營收 9.28 億美元，較去年同期 5.468 億美元勁增 70%，也比第 2 季成長 44.5%，反映國際市場太陽能計畫業績暢旺，且販售給第三方的模組增加。

每股獲利從去年同期的 0.29 美元大幅攀升到 1.45 美元， 遠優於分析師所料。

Q4 及全年財測

Q4)

淨營收：5.4 億至 7.9 億美元

毛利率：26.5-27%

營業利益：5000 萬 - 1.2 億美元

EPS：1.0-1.5 美元

全年)

淨營收：26 億至 29 億美元

毛利率：25%

營業利益：3.51 億 - 3.80 億美元

EPS：3.65-5.50 美元

First Solar 曾在 5 月 7 日新冠肺炎大流行期間取消全年財測，但截至周三發布財報日，公司營運和財務結果顯示疫情並未造成實質影響，因此提供第 4 季財測，並依據前三季財報提供全年隱含財測數據。

First Solar 股價周二收盤下跌 1.62% 至 82.39 美元，盤後在財報激勵下大漲 13.2%。該股股價今年來累計上漲 47%。

取自 Google

瑞銀集團周二在財報公布前表示，First Solar 可望靠美國各地對公用事業規模太陽能的需求受益，並且得以提供罕見的獲利展望能見度。瑞銀對 First Solar 投資評等為「買進」，但調降晶科能源 (JKS-US)、SolarEdge(SEDG-US)、Sunrun(RUN-US)、SunPower(SPWR-US) 等再生能源業者的投資評等。

瑞信集團則在周一將 First Solar 股票投資評等調降至「遜於大盤」，理由是該公司估值已高。