PS5預購爆量 Sony高層：PS5的需求「非常可觀」

全球玩家引頸期盼的 Sony 新一代遊戲主機 PlayStation 5 (PS5) 預計將於 11 月 12 日正式發售， Sony 互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment) 執行長 Jim Ryan 週二 (27 日) 表示，Sony PS5 在美國搶先預購的 12 個小時內，預購訂單已經是 PS4 機型前 12 週的預購量，顯示遊戲市場需求「非常可觀」。

Sony 推出 PS5，主打新手把和更強大圖像處理、光影和反饋，希望說服用戶升級到更新設備享受「蜘蛛人：邁爾斯 · 莫拉雷斯」等遊戲。Sony 推出 PS4 至今賣出超過 1 億台。

PS5 發布時機適逢新冠病毒大流行，疫情猶如一把雙面刃，雖然帶來宅經濟趨勢提升 Sony 的遊戲收入，但也破壞全球的零售通路、遊戲開發以及供應鏈。

對於供不應求的狀況 Ryan 表示：「很可能在 PS5 發售日想購買的玩家可能會撲空。」並補充說， Sony 正在「竭盡全力」確保年底購物旺季的供應。

此外，為了對抗 Microsoft Xbox 等競爭者，Sony 已經建立一個內部工作室網絡以獨立製作獨家作品，包括 Sucker Punch Productions 的「對馬戰鬼」等遊戲，並將持續提高工作室能力，Ryan 透露也考慮選擇性併購。

市場分析師質疑，居家趨勢帶動的遊戲業擴張能持續多久，將對此 Ryan 表示：「我們絕對是抱持正面的看法，認為我們可以做得比想像中更好。」