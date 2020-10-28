ACI歐洲分會：若客流量持續低迷 近200座歐洲機場將面臨破產危機

新冠疫情重創全球航空運力，國際機場協會 (ACI) 歐洲分會警告，若客流量無法順利在年底前恢復，未來數月內，歐洲近 200 座機場將面臨破產危機。

ACI 週二 (27 日) 表示，深陷破產風險的機場多半屬於小型的地區性機場，每年遊客流量不到 500 萬，若不幸破產，將對當地就業造成巨大衝擊。

此外，作為歐洲重要交通樞紐的大型機場也面臨財務風險。ACI 表示，這些機場正快速累計大量債務，疫情期間，歐洲前 20 大機場新增了 160 億歐元債務，規模相當於正常年營收的六成。

目前 ACI 預計有 193 座歐洲機場被列為「高風險」，這些機場為當地經濟活動帶來龐大貢獻，總計創造 27.7 個工作崗位，並為歐洲貢獻 124 億歐元的經濟產出。

ACI 歐洲分會總幹事 Olivier Jankovec 表示：「數據描繪出一個慘淡景象，即疫情爆發以來，為了維持營運，歐洲所有機場都在燒錢，營收難以支撐高額營運成本，更不用說資本成本。」

ACI 數據顯示，歐洲機場 9 月客流量較去年同期大減 73％，總計流失了 1.725 億的旅客，自今年 1 月以來，失去的旅客總數累計達 12.9 億。

Jankovec 表示：「隨著二波疫情襲來，確保安全航程仍是我們最關切的問題，盡可能降低疫情傳播風險，比起無法徹底執行的強制隔離措施，我們在乘客檢疫作業上可以做得更好。」