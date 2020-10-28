0056爆量邁向填息 空手者可採「填息布局法」投資

國民 ETF 元大高股息 (0056-TW) 今 (28) 日進行除息交易，除息 1.6 元，以昨收盤價計算，現金股息殖利率約 5.4%；今天爆量上漲超過 1%，開盤約半小時成交量已超越昨日總量，穩步邁向填息路。法人表示，空手者可於除息日進場以「填息布局法」投資。

0056 今年配發 1.6 元，殖利率約 5.4%，截至昨日規模約 611 億元，受益人數逾 31 萬人，預計 12 月 1 日發放股息。受新冠肺炎影響，台股企業今年配發股利減少，台股平均殖利率降至 3.2%，但 0056 殖利率仍達到 5.4%。

根據彭博資料統計，台灣加權股價指數過去五年平均殖利率為 4.07%，今年僅為 3.24%；0056 過去五年平均殖利率為 4.99%，今年為 5.4%，法人表示，大盤殖利率平均下滑，但 0056 殖利率仍高於平均，因此吸引不少投資人投入。

0056 歷年平均配息 1.19 元、平均配息率 4.66%、平均填息天數 126 天，其中，2014 年更僅 43 天便順利填息達陣，2019 年也於同年順利填息達陣，也因其具有 ETF 波動較低的特性，又兼具股息收益，歷史配息紀錄表現不俗，讓元大高股息 ETF 深受投資人青睞。

而且本周台股開放盤中零股交易，0056 挾高殖利率也很吸睛，不僅規模與受益人數同步大增，自盤中開放零股交易以來，連兩日都躍上零股交易熱門排行榜，並為 ETF 之冠。

儘管台股大盤來到近「萬三」高點，但 0056 殖利率仍有逾 5% 的亮眼表現，法人建議，有長期理財規劃的投資人可續抱，空手的投資人可於除息日時進場，利用「填息布局法」買入或加碼。