11月顯示器、筆電面板價格維持上漲 Q4產業需求不淡

市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 今 (28) 日發布最新顯示器、筆電面板價格調查，看好遠距商機、宅經濟延續，預期第 4 季整體面板產業將淡季不淡，供需吃緊狀態也將延續，11 月顯示器、筆電面板價格維持上漲。

群智表示，全球二次疫情爆發，讓遠距辦公、居家娛樂需求延續，第 4 季顯示器面板需求仍強，但受限電視面板價格較佳，廠商調整顯示器面板部分產能，預期第 4 季顯示器面板供給仍將吃緊，11 月主流模組、Open Cell 價格漲幅擴大。

從尺寸別分析，群智指出，21.5 吋商用顯示器供需仍緊張，預期 11 月模組、Open Cell 價格將上漲 1.1 美元、1.5 美元，23.8 吋模組、Open Cell 價格估上漲 0.8 美元、2 美元，27 吋則持平 10 月價格。

筆電面板方面，群智表示，遠距商機帶動筆電供不應求狀態將延續，加上第 4 季各品牌計畫再推新品搶攻聖誕促銷商機，估短期供應缺口仍難解，筆電面板價格同樣將維持上漲格局。

群智預期，低階 TN 產品在 Chromebook 需求刺激下，仍將供不應求，估 11 月 HD TN 漲幅將落在 0.4-0.8 美元，主流 IPS 產品價格，漲幅則落在 0.3-0.4 美元。