未來3年每年DRAM產值將雙位數成長

IC Insights 最新報告指出，受到今年手機旺季遞延，加上消費者個人支出趨於謹慎，DRAM 跌價情況可能延續至今年底，不過，在伺服器、PC 及 5G 手機需求帶動下，未來 3 年，每年 DRAM 市場產值將達雙位數成長。

根據 IC Insights 10 月最新報告指出，DRAM 月均價從 2018 年下半年起急劇下滑，2019 年 12 月時觸底、達到 3.04 美元，受惠疫情帶動的遠距教學、工作及線上購物等應用，帶動個人與企業雲端系統需求大幅攀升，DRAM 均價於 2020 年上半年反彈。

不過，IC Insights 預期，DRAM 跌價情況可能延續到今年底，雖然電腦應用對 DRAM 的需求維持健康水準，但已逐漸趨穩，且年底前不太可能出現明顯成長，另一方面，過去 DRAM 價格通常在每年第三季、第四季，也就是新手機推出期間大幅走揚，但今年受到疫情影響，打亂傳統旺季節奏，且消費者對個人支出花費也更加謹慎。

許多手機品牌廠相繼推出 5G 手機，儘管今年 5G 手機出貨量預計達到 2 億支，不過，IC Insights 認為，今年 5G 手機銷量，將不足以使 DRAM 市場陷入供不應求情況。

IC Insights 認為，遊戲主機可能是今年底前推升 DRAM 需求的應用。微軟將在 11 月 10 日推出 Xbox Series S 與 Series X，而 Sony 的 PS5 則是 11 月 12 日上市。 IC Insights 表示，DRAM 供應商盼新遊戲機的需求，能抵銷部分手機出貨量減少對營收造成的影響。

目前三大 DRAM 供應商包括三星、海力士及美光，均預期第四季與明年第一季 DRAM 銷售將趨緩。其中，美光 9 月 15 日起已無法供貨華為，市場估其每季華為營收貢獻至少 5 億美元，也可能是導致美光第四季與明年第一季 DRAM 銷售量預估走弱的原因。

IC Insights 指出，美光有可能取得供貨華為許可，如英特爾與超微，可銷售部分產品給華為，不過，由於華為先前已提前拉貨備庫存，DRAM 庫存水位傳已達 6 個月，因此美光即便取得許可，也不太可能明顯帶動第四季 DRAM 銷售成長。

IC Insights 指出，疫情使 DRAM 供應商與 OEM 系統廠對需求能見度降低，難以預期超過一季的市場需求，但隨著經濟逐漸復甦，能見度也提高，廠商將能再做出較長期的投資決策。

IC Insights 認為，隨著 DRAM 庫存減少，並朝先進製程推進，加上持續推升的伺服器與 PC 市場需求，且明年 5G 手機出貨量預估將達到 5 億支，其他新應用也逐漸興起，預期未來 3 年，每年 DRAM 市場產值將達到雙位數成長。