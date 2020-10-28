比特幣升至2018年1月後新高 支持者看好這波漲勢不是泡沫

比特幣持續上漲動能，週三 (28 日) 在主要交易所價格突破 13500 美元及 13800 美元關卡，升上最高 13852 美元，是自 2018 年 1 月之後未見的新高。樂觀的分析師認為，這波漲勢與過去的推動力並不相同，因此有望持續。

據《彭博》報導，比特幣本月漲幅已近 30%，當前位置已是 2018 年泡沫破滅後最高。比特幣在 2017 年 12 月，一度攀高至近 2 萬美元，但隨後暴跌，在 2018 年 12 月摔至 3136 美元低點。

(圖表取自 coindesk)

加密貨幣支持者認為，近期的升勢並非來自投機散戶的瘋搶，而是大型機構的看重。PayPal 於上週三宣布進軍加密貨幣市場，允許客戶使用其線上錢包購買、出售和持有比特幣和其他虛擬幣。

Coin Metrics 聯合創辦人 Nic Carter 表示，機構對比特幣的興趣上升，這次的反彈更多是由更大的機構所介入，而不是大量的散戶投資人。

eToro 交易平台的美國常務董事 Guy Hirsch 認為，PayPal 的公告影響重大，這則消息令人興奮，未來可以期待其他主要支付應用平台進入這一領域。

Fidelity Investments 於今年夏天推出了比特幣基金，上市公司 Square Inc. 和 MicroStrategy Inc. 最近也投資了此一代幣，歐洲央行則考慮測試自家版本的數位貨幣，都成為比特幣應用範圍擴大的跡象。

Galaxy Investment Partners 創辦人兼執行長 Mike Novogratz 認為，雖然機構的興趣加大，但幾乎沒有證據支持數位貨幣能取代法幣，它們距離日常使用還有很長的路要走。

億萬富翁 Paul Tudor Jones 近日表示，在美國聯準會空前的量化寬鬆政策下，為未來的通貨膨脹奠定了基礎，這有利於數位貨幣，他認為，目前是比特幣第一成長階段，它會像早期的蘋果及 Google，在長期帶來豐厚回報。

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