比特幣牛市遇新阻力 短線大跌9% 退守10000美元關卡

前兩週還強漲攻上 12000 美元的比特幣，週四 (3 日) 出現下殺，一度來到 10005 美元，是 7 月 27 日以來的新低點。分析師表示，美國科技股走跌、美元走強和礦工帶來的強勁賣壓，是價格下跌的主因。

《Coindesk》報價顯示，台北時間 4 日下午 13:14，比特幣價格報 10300 美元，24 小時跌幅達 9.10%。

(圖表取自 coindesk)

比特幣下挫的時機與美股科技股急跌基本一致，TradeBlock 機構研究主管 John Todaro 認為，科技股與數位貨幣的賣家有重疊。他強調，美股主要下挫的都是科技股，如特斯拉、Netflix、Facebook、亞馬遜、Alphabet 和蘋果。

Todaro 表示，目前尚不清楚這是否會導致股市繼續大範圍崩盤，從而造成數位貨幣更大的壓力，或者僅僅是短期的修正。

加密貨幣研究公司 Cryptoquant 的報告指出，他們觀察到礦工正在大量拋售比特幣，這帶來價格下挫的壓力。

CryptoQuant 執行長 Ki Young-Ju 表示，礦工擁有大量比特幣，無論何時，當他們決定出售時，會為比特幣帶來巨大的價格壓力。

CryptoQuant 認為，目前礦工與挖礦公司之間正在進行一場戰爭。一些礦工希望將價格壓低，迫使競爭者投降，從而確保自身利益。

此外，美元近日反彈，尤其是兌歐元表現特別強勁。歐洲央行先前警告，歐元已經變得太貴，影響市場信心。歐元兌美元亞洲週五盤中則持平於 1.1848 附近。

比特幣在 12000 美元一直被認為是較大的阻力，近期兩次突破後都未能再飆高，分析師預計，本次下跌之後，接下來需觀察 11200 美元，如果收復這個水準，比特幣牛市可能持續。