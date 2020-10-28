美總統大選倒數！沙盤推演勝選結果 台股可運用反向ETF避險

距離美國總統大選已進入最後一週的時間，拜登和川普各有勝算，遠在太平洋這端的台股要如何布局是投資人關注的課題，尤其近期台股陷入膠著，操作難度提高，法人表示，經過沙盤推演勝選結果，無論兩陣營誰當選，都可能會影響局勢動盪，連動到台股中，建議可以操作美股反向 ETF 規避選舉的不確定性。

根據民調網站 RCP (RealClearPolitics) 統整的最新結果，拜登仍以約 7.5 個百分點領先川普，目前市場氣氛也反應以拜登勝選的機率較高。但是，在經濟議題上，川普的支持率較領先拜登，蓋洛普調查顯示，56% 選民認為家庭生活較四年前有好轉；若川普在最後的時間內扭轉任一搖擺州，結果仍有可能會逆轉。

尤其回顧上次 2016 年大選結果，選前 1~2 周希拉蕊選舉人票民調亦大幅領先川普，但最終仍敗選，故現階段仍難斷定美國總統大選究竟誰將勝出。

國泰美國道瓊反 1 經理人蘇鼎宇指出，除了民調上的變動需密切留意外，此次因疫情的關係，美國大選郵寄投票的比例將大幅提高，但日前川普陣營反對以郵寄形式投票，因此若有人對搖擺州的統計提出質疑、甚至提出訴訟，美國大選還有無法在 11/3 順利結束的風險。

蘇鼎宇補充，應對上述選情的不確定性因素，股市波動性可能提升，對台股投資人來說，短線可以運用美股反向 ETF 進行適度避險。目前台股中，有國泰美國道瓊反 1、富邦 NASDAQ 反 1 等兩檔美股反向 ETF，其中，美國道瓊反 1 近五日成交均量達 3726 張，今天更爆出超過 5000 張大量，為目前國內美股反向型 ETF 流動性最大者。

至於展望選後，蘇鼎宇表示，無論兩陣營誰當選，美股短期展望都建議較偏中性看待，主因拜登政見對於股市較不友善，例如提高企業稅率、提高資本利得稅等；而其通烏門及與中國政商關係，選後不排除會遭到國會發動調查，使政經局勢動盪；川普方面雖調降稅賦、放寬金融監管，但目前美股評價面已高於過去十年的平均值，亦影響選後行情空間，故對於美股大盤指數進行適度避險，為現階段可運用的策略。