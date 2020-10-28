台達電Q3純益續寫單季次高 前三季EPS 6.95元締新猷

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，在電源等零組件、工業自動化需求升溫，泰達電營運持續優化下，營益率 13.5%，續寫新高，稅後純益 83.9 億元，季增 10.4%、年增 63.6%，每股純益 3.23 元，連二季寫單季次高，前三季每股純益則來到 6.95 元，創歷史同期新高。

台達電第三季營收 776.8 億元，季增 9.9%、年增 7.2%；毛利率 31.9%，季減 1 個百分點、年增 3.7 個百分點；營益率 13.5%，季增 0.4 個百分點、年增 5.9 個百分點；稅後純益 83.9 億元，季增 10.4%、年增 63.6%，每股純益 3.23 元。

累計台達電前三季營收 2040.52 億元，年增 2%、毛利率 30.8%、年增 3.6 個百分點、營益率 10.6%，年增 3.6 個百分點，稅後純益 180.54 億元，年增 0.1%，每股純益 6.95 元。

台達電第三季受惠電腦、筆電以及資料中心的電源、風扇等零組件需求暢旺，加上疫情也加速產業自動化、智能化腳步，如電商倉儲物流應用、電子電工產業的智慧製造需求，推升工業自動化業務，單季營收衝上新高。

而台達電第三季毛利率也符合公司預期，站穩 30% 之上，加上泰達電營運效率持續提升、費用優化，在營收規模放大下，營益率也續創新高，帶動單季獲利續創歷史次高、前三季更來到歷史最佳。