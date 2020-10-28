欣興桃園龜山廠下午傳火警 火勢延燒逾一個小時仍未獲控制

PCB 廠欣興 (3037-TW) 今 (28) 日在桃園龜山工業區的 PCB 及載板生產線發生火警，桃園市消防局於 3 點 06 分接獲報案，消防局指出，由於火勢猛，至 4 時 10 分發稿為止仍未獲得控制。

這是欣興兩岸廠區未到兩個月內第二次出現廠區火警工安事故，欣興轉投資昆山鼎鑫電子 9 月 7 日上午發生火警，事隔不到兩個月，在台灣的龜山工業區廠區又再度發生火警。

桃園市消防局 3 點 06 分接獲欣興火警報案電話，火警發生地點在桃園市山鶯路 173 號，欣興消防局指出，由於火勢猛烈，廠區濃煙直竄，桃園市消防局第一波出動 47 車 106 人前往灌救，但至 4 時 10 分發稿為止，消防局仍未接獲火勢獲得控制的回報。

法人指出，欣興發生火警的龜山廠區，除 PCB 製程外，包括 IC 載板的生產，在目前 ABF 載板需求強的同時，欣興龜山廠火警訊息，可能遭要求停工損失產能，導致市場供應更加吃緊。

欣興昨日公布最新財報，第三季稅後純益 15.95 億元，年增 26.5%，單季每股純益 1.09 元；累計 2020 年前三季稅後純益達 34.12 億元，已超越去年全年 32.59 億元，每股純益爲 2.34 元。