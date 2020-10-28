全球股票型基金今年一枝獨秀 累計淨流入突破300億美元

今年 3 月以來因疫情及中美貿易戰衝擊，資金明顯從新興市場及歐美股票型基金撤出，唯獨全球股票型基金一枝獨秀，連 17 周買超，累計今年來淨流入金額突破 300 億美元，成為今年最吸金的基金市場。

資產管理業者表示，全球低利率環境持續，但金融市場受疫情及政經情勢不確定變數牽動，全球股票型基金透過聚焦趨勢主題、分散投資之特色，兼顧收益及波動，相對適合做為現階段股優於債的布局標的。

基金資金流向統計機構 EPFR 統計，全球股票型基金今年來淨流入約 327 億美元，也是各主要股票基金類別中唯一淨流入的市場；也因為有資金持續流入動能，不少全球股票型基金自 3 月低點反彈以來報酬率超過 4 成，超越類型平均甚多，其中主要聚焦美股及資訊科技、消費內需等市場題材。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，儘管歐美疫情有復燃跡象，加上美國財政紓困案卡關、大選在即與企業財報公布時期，使股市轉趨震盪，但研判第三季經濟增速落底改善趨勢不變，且無風險利率仍低助長資金尋息逐利，推估美大選過後股市低接買盤將支撐行情續漲，美國總統選舉結果亦不會改變股市長期正向展望，若擔心市場波動，建議透過全球或區域股票型基金布局，透過多元投資主題，參與各市場上漲契機。

王博祺表示，持續看好長期趨勢向上的雲端等軟體、5G、IoT 相關的科技類股，若隨經濟持續好轉加上疫苗出現後疫情逐漸控制，預期 2021 年非科技產業獲利亦轉為明顯成長後，未來股市漲升層面可望擴大，先前受疫情影響較大、目前基期較低之內需傳產族群，亦可留意相關投資機會。