【街口投信】市場快訊

街口投信指出雖然 Apple 5G 手機發表後市場反應良好，基本面有所支撐，但由於美國總統大選前，兩黨民調膠著、美國紓困案反覆不定、COVID-19 疫苗可靠度不明朗、歐美 COVID-19 病例增加，台股受上述眾多利空影響，指數在高檔震盪，10/23(五)加權指數收 12,898.82 點，上週 (10/19-10/23) 加權指數上漲 148.45 點，漲幅 1.16%，表現略優於歐美股市強，在美國總統大選前，街口投信指出台股仍呈現膠著的情形，量能萎縮，指數狹幅盤整；上週新台幣漲勢趨緩，加上歐美股市較弱，外資對台股的買盤力道疲弱，權值股股價區間來回，仍未有明確的方向，但內資資金流向低基期的汽車、新能源車、綠能… 等，部分個股股價仍表現不俗。

能源將是實現智慧城市不可或缺的基礎建設，大幅改變我們的生活方式。以電動車為例，新能源車智慧化管理系統能減少不必要的資源浪費，透過電動車綠化城鄉之間的交通網路，讓民眾有更便利及環保的代步工具。街口投信分析特斯拉 (Tesla)，第三季數據顯示交車 13.9 萬台達歷史新高，目標 2020 年度電動車銷量增長 30-40%，裝載三馬達 Model S 將在 2021 年末發表，台廠供應鏈上下游營收獲利成長動能增溫。

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