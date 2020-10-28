友達兩度追加預算 今年資本支出達近250億元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日核准追加資本支出預算 15.95 億元，為今年第二度追加，將用於技術產能優化、調整與建置，累計今年資本支出預算將達近 250 億元，此外，友達累積前 9 月購置固定資產已支付 122.76 億元。

受年初面板市況不佳影響，面板廠今年投資轉趨保守，友達年初規劃今年資本支出僅達 200 億元，較往年大幅下滑許多，將集中新產品開發、技術。

隨著下半年面板市況回溫、市場需求強勁，友達分別在 7 月 29 日、今日，核准追加新增資本支出預算，分別達 29.09、15.95 億元，累計友達今年資本支出預算將達近 250 億元。

另一方面，友達今也宣布擬向美國證券交易委員會 (SEC) 辦理註銷美國存託股票 (ADSs)、普通股註冊，並終止 1934 年美國證交法申報義務。

友達表示，辦理註銷美國存託股票註冊有多重考慮，包含重大行政負擔、維持成本等，因此，去年 9 月 20 日申請將美國存託股票自紐約證券交易所下市，轉換至美國櫃檯買賣市場交易，隨著註銷註冊條件達成，擬在今日依據美國證交法向 SEC 提交 Form 15F，辦理註銷美國存託股票及普通股註冊，預計提交後 90 天生效。

友達表示，註銷註冊後，友達美國存託憑證計劃將維持為參與型第一級 ADS 計劃，美國投資者和友達美國存託股票的既有持有者能繼續持有，並在美國櫃檯買賣市場交易。