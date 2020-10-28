瑞儀吞6.27億元匯損 Q3純益年減3成 EPS 3.26元
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背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (28) 日公布第 3 季財報，受新台幣強勢升值影響，單季匯兌損失高達 6.27 億元，侵蝕本業獲利，影響每股純益約 1.34 元，合計第 3 季稅後純益僅 15.15 億元，季減 12.97%、年減 30.63%，每股純益 3.26 元，累計前 3 季每股賺 8.54 元。
瑞儀第 3 季合併營收 157.83 億元，季增 3.62%，年增 4.86%，毛利率 20.85%，季增 0.37 個百分點，年增 1.06 個百分點，營益率 16.44%，季增 0.27 個百分點，年增 1.53 個百分點，但受業外匯損 6.27 億元影響，單季稅後純益僅 15.15 億元，季減 12.97%，年減 30.63%，每股純益 3.26 元。
累計瑞儀今年前 3 季合併營收 395.83 億元，年減 7.7%，毛利率 18.98%，年增 1.02 個百分點，營益率 14.14%，年增 1.32 個百分點，稅後純益 39.71 億元，年減 22.2%，每股純益 8.54 元。
展望未來，法人看好，瑞儀受惠筆電、平板產品需求強勁，加上蘋果平板改款新機、新款筆電挹注動能，訂單能見度已可看到年底，第 4 季出貨可望維持高檔，但新台幣持續強升，恐侵蝕瑞儀本業獲利。