嘉聯益Q3稅後純益4.88億元創新高 前三季轉盈EPS 0.69元

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (28) 日公布最新財報，第三季稅後稅後純益 4.88 億元，每股純益 0.88 元，同時，在第三季獲利挹注下，也使嘉聯益的 2020 年前三季轉盈，稅後純益 3.83 億元，每股純益 0.69 元。

嘉聯益 2020 年第三季營收為 47.15 億元，季增 15.3%，年減 4.7%。毛利率 16.8%，季增 1.3 個百分點，年減 0.9 個百分點，稅後純益 4.88 億元，創歷史新高，季增 97.8%，年增 1.38 倍，每股純益為 0.88 元。

嘉聯益 2020 年前三季營收為 114.92 億元，毛利率為 11.47%，年減 3.45 個百分點，稅後純益 3.83 億元，年減 0.4%，每股純益為 0.69 元。

嘉聯益 2020 年第一季出現虧損，主要來自產能利用率偏低及防疫成本，第二季則因疫情造成筆電、平板需求升高，帶動營收回升並且轉盈，第三季營運獲利優於第二季，單季稅後純益創新高。

嘉聯益認為，5G 手機、平板、筆電等天線數量是 4G 手機一倍，高頻 LCP/MPI 價格高於原有 PI 軟板價格，嘉聯益 LCP 軟板技術領先，透過與國際大廠策略合作及佈局，引進新客戶，期許 5G 相關及高頻應用產品占營收提升至 5 成以上。