譜瑞Q3每股賺13.77元創新高 前三季大賺逾三股本

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，稅後純益 10.82 億元，季增 28.2%，年增 58.65%，每股稅後純益 13.77 元，累計前三季稅後純益 25.49 億元，年增 41.45%，每股稅後純益 32.58 元；受惠筆電市場需求強勁，譜瑞驅動 IC、高速傳輸介面兩大產品出貨暢旺，第三季每股純益續創單季新高。

譜瑞第三季營收 44.21 億元，季增 21.69%，年增 39.68%，毛利率 44.02%，季減 0.25 個百分點，年增 1.08 個百分點，營益率 25.72%，季增 1.98 個百分點，年增 4.21 個百分點，稅後純益 10.82 億元，季增 28.2%，年增 58.65%，每股稅後純益 13.77 元。

譜瑞前三季營收 110.16 億元，年增 24.06%，毛利率 44.26%，年增 1.96 個百分點，營益率 24.02%，年增 3.8 個百分點，稅後純益 25.49 億元，年增 41.45%，每股稅後純益 32.58 元。

外資看好，由於明年全球筆電需求仍健康，出貨可望高於往年 1.4-1.6 億台水準，加上現今 Chromebook 多採用譜瑞的主動交換晶片，價值貢獻高於主流筆電，有助譜瑞營運旺到明年。