Adobe Analytics：美國假期線上銷售將再創新高 單季成長幅度有望達2年規模

隨著年底假期銷售季即將展開，Adobe Analytics 認為，伴隨著疫情因素，今年底美國線上銷售額將再創新高，單季成長幅度甚至將暴增至 2 年規模。

考量到人們為了避免在疫情期間穿梭大大小小的實體商店，Adobe Analytics 預估，今年 11 月至 12 月，美國假期線上銷售額將達到驚人的 1890 億美元，年增 33%，再創紀錄新高。

商務產品副總裁 Jason Woosley 表示，若美國政府祭出另一輪財政刺激措施，或實體商店因疫情再度被迫關閉，電商的獲利表現可能更加優異。

基於上述情況，Adobe 預計，線上銷售額有望額外增加 110 億美元，使假期支出總額超過 2000 億美元。

Adobe 認為，隨著零售商積極透過 Instagram、TikTok 等流行社交平台吸引消費者，今年黑色星期五的線上購物熱潮將更加興盛，不過，感恩節後的網路星期一 (Cyber Monday) 仍會是今年規模最大的線上購物盛會，預計將帶來 127 億美元的銷售額，較去年增長 35%。

從零售商規模來看，Adobe 預計，每年透過網路達成 1000 萬至 5000 萬美元銷售額的小型零售商，有望在假期實現 107% 的銷售額增長。相較之下，每年線上銷售額達到 10 億美元以上的大型零售商，將增長 84%。

信用卡公司萬事達 (Mastercard) 去年發布報吿指出，不含汽車銷售，2019 年美國 11 月至平安夜間的整體銷售額增長 3.4％，其中，線上銷售遠高於實體零售商店，年增率達 18.8%，創下紀錄新高。

美國大選影響消費情緒？

Adobe 發現，無論好壞，逐日逼近的美國大選也可能影響消費者情緒。

該機構本月初針對 1000 名美國消費者進行調查後發現，26％的消費者表示，大選結果將影響他們的假期消費，有 63％的零售商預計，大選後的美國人民對於消費將更有信心。

根據過往選舉經驗，Adobe 指出，在 2016 年由川普當選美國總統後的第二天，線上銷售額下滑了 14%，至於 2018 年美國中期選舉後的第二天，線上銷售額也下滑 6％。